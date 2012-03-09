Нужно починить сайт

Нужно выполнить ряд задач, php, mysql. ТЗ высылаю на email. www.rsjoomla.com/support/documentation/view-article/162-how-do-i-pass-a-parameter-through-the-url-and-how-can-i-catch-it-.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Похоже на сайте появился вирус, повреждены js файлы. Антивирус NOD32 распознает опасность как "JS/Agent.NEN trojan". Сайт на Drupal, надо его почистить, а также немного оптимизировать, хостеры жалуются на большую нагрузку на сервер.
Список последних ошибок на сайте выглядит так
==========================================================
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
12857 russkied 19 0 184m 39m 8424 R 45.2 0.5 0:02.64 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
11916 russkied 25 0 185m 39m 8512 S 44.7 0.5 1:03.69 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
12281 russkied 25 0 185m 39m 8512 R 43.2 0.5 0:35.65 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
11769 russkied 25 0 185m 39m 8512 R 33.8 0.5 1:07.41 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
12651 russkied 25 0 185m 39m 8512 S 33.3 0.5 0:15.49 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
12847 russkied 25 0 185m 39m 8512 R 29.8 0.5 0:04.89 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
12167 russkied 25 0 185m 39m 8512 R 28.8 0.5 0:42.27 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
11882 russkied 25 0 185m 39m 8524 S 24.8 0.5 0:57.19 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
12454 russkied 25 0 185m 39m 8512 R 22.4 0.5 0:23.20 /usr/bin/php /home/russkied/public_html/index.php
9539 russkied 25 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 2:07.54 [php]
9733 russkied 23 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 1:51.71 [php]
9967 russkied 25 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 1:47.25 [php]
10153 russkied 18 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 1:42.14 [php]
10347 russkied 25 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 1:30.45 [php]
==========================================================
Кто может помочь с починкой сайта, отзовитесь!
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Верстка и интеграция сайта на wp, техзадание по запросу.Завершен12 лет назад
Добрый день. Необходим парсер, который бы вытягивал всю информацию о кинофильме например с любого кино поиска. Также необходимо будет еще с 5 сайтов вытягивать расписание фильмов. Парсер необходимо полностью автоматизировать. Сайт пишется Joomla 2.5 Указывайте цену.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
на CMS Wordpress: 1. доп к обычной регистрации.Регистрация на сайте через вконтакт без сторонних сайтов. 2. Безопасная загрузка изображений на сервер без перезагрузки страницы страницы + настройка плагина Jcrop jQuery. т.е. изображение загружается пользователем во временную директ. ...Закрыт12 лет назад
Работать надо будет по этому дизайну: http://easysite.by/?theme=teardrophtml (уже куплен) Верхнее меню не отображает русские символы, предложить решение и реализовать. Вставить аудиоплеер в футер. Бюджет и сроки предложите вы.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, ув. Веблансеры! Есть 2 таблицы (table.png), необходимо создать один MySQL запрос чтобы на выходе формировалась таблица с данными (output.png). Примечания к скриншотам: # Заказ доставлен - order_status=1 # Заказ в процессе - order_status=0 # В таблице customers хранятся переходы ...Завершен12 лет назад
Имеется сайт, написан на php с базой данных Предназначение сайта - информационно-поисковый сайт, выбор товара и его описание без покупки Нужно создать (написать) админ часть управление этим сайтом добавление статей , добавление пунктов меню , поиск ...Завершен12 лет назад
- $20
Нужен флэш, принцип действия как на этом сайте http://almazcentr.com/ Сменяющиеся картинки и кнопка, которая должна будет вести на определенную страницу (адрес страницы http://almazcentr.com/ochistka_vody) Более подробный алгоритм, макет и шрифт приложены.Завершен12 лет назад
нужен сервис конструктора визиток онлайн, на подобии vizitka.com/printing/businesscards-templates. от Вас: 1. на каом языке будете писать? 2. есть ли опыт работы с графикой 3. есть ли опыт работы с JAva 4. безопасность? 5. ну и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно на имеющемся сайте с уже накопившейся базой пользователей подрубить форум форум любой из бесплатных — только с понятным интерфейсом для админа и без уязвимостей — чтобы не хакнули через форум весь сайт сайт написан ...Закрыт12 лет назад