Доработка компонента Joomla Rsform

Оптимизация CSS и HTML: Удаление мертвых стилей, оптимизация кода, приведение кода к валидности, кроссбрауерности и проч. Подробности в ЛС.
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Нужно выполнить ряд задач, php, mysql. ТЗ высылаю на email.
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