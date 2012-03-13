Нужен простенький флеш

$20
Веб-программированиеЗавершен14 заявок197 просмотров
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Нужен флэш, принцип действия как на этом сайте http://almazcentr.com/

Сменяющиеся картинки и кнопка, которая должна будет вести на определенную страницу (адрес страницы http://almazcentr.com/ochistka_vody)

Более подробный алгоритм, макет и шрифт приложены.

12 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Флэш был сделан очень оперативно, грамотно. Все пожелания в процессе работы были учтены. Результатом остались довольны. Рекомендуем.
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