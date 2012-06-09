Оптимизация CSS

Всем доброго времени суток, всех дам с праздником! Нужен не большой эффект на флэш. Вот свиток http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&img_url=pixelbrush.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2008-05%2F1209752019_old-paper-papyrus-scroll-stock.jpg&rpt=simage&noreask=1&lr=35 нужно что бы он был свернут, когда нажимаешь или наводишь мышкой он раскрывался или закрывался, первоначальное состояние - ...