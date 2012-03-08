Класс для интеграции сайта в phpbb3

Описание того что нужно:

1. В конференции есть форум который выделен как раз для этой функции. На страницах сайта с отдельным движком есть категории статей и статьи.

2. Категория статьи связывается с подфорумом(Название категории - Название подфорума). Подфорум должен создаваться автоматически при первом вопросе в этой категории.

3. В статье есть место где происходит обсуждение этой статьи:

а. Либо создается отдельный вопрос(Автоматически создается топик в категории(подфоруме) этой статьи).

б. Либо происходит ответ на заданных вопрос(Происходит добавление поста к существующему топику с цитатой заданного вопроса).

Задача:

1. Написать класс на php для реализации этого функционала. С описанием.

2. Обязательно соблюсти порядок всех id так же как будто это было произведено из форума.

3. В модуле который будет выводиться в статье сайта нужно вести учет ответов на вопрос (n) ответов. С возможностью их просмотра.

4. В переменной модуля указать количество последних вопросов которые надо выводить в статье.

5. Заголовок топика 2 значения из полей статьи. "Поле_1 Поле_2".