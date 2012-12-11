Модуль вывода видео для DLE

Есть компонент tabber (http://www.nonumber.nl/extensions/tabber), с его помощью можно создавать табы в контенте Joomla. Допустим имеем такой код: {tab=Вкладка 1} Текст 1 {tab=Вкладка 2} Текст 2 {/tabs} Открыв например вкладку 2, url страницы добавится "#вкладка-2", т.е. полный путь будет такой "site.ru/index.php#вкладка-2". И если открыть ...
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Нужно написать модуль для движка DLE и сделать возможность вставки видео с лититбита, под тип как сделано с ютуба...
Модуль нужен в любом из 2 вариантов:
1. Просто вручную вставлять ссылку
2. Автоматическое определение наличия ссылки на видео и вывод видео под новостью
Ссылка на скачивание (пробел, дабы ссылка не сокращалась):
http://letitbit.net/download/53400.56 пробел 3d691fb93c0b66a3c31a58aeed/6f95c6301a2ae9bfd372d03bb1c9.flv.html
Код для вывода видео на сайте (пробел, дабы ссылка не сокращалась):
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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