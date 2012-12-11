Модуль вывода видео для DLE

Нужно написать партнерку и скрипты автокликера. Данный сайт партнерки представляет из себя панель, куда люди будут заходить и сливать на нужную ссылку свой трафик со своих сайтов. Тех часть автокликера- нужно поступаемый трафик, подхватывать и имитируя ...