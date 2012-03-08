Написать партнерку по автокликеру

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Нужно написать партнерку и скрипты автокликера.

Данный сайт партнерки представляет из себя панель, куда люди будут заходить и сливать на нужную ссылку свой трафик со своих сайтов.

Тех часть автокликера- нужно поступаемый трафик, подхватывать и имитируя действия человека накликивать им нужные ссылки, которые выдают партнерки по PPC....(парсить выдачу фида, забирать ссылки и по ним уже кликать)

Только профи, которые подойдут к делу серьезно, нужны будут новые идеи, способы увеличить качество кликов.

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12 лет назад
aso0191we
44 годаБельгия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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