Написать партнерку по автокликеру

Нужно написать партнерку и скрипты автокликера.

Данный сайт партнерки представляет из себя панель, куда люди будут заходить и сливать на нужную ссылку свой трафик со своих сайтов.

Тех часть автокликера- нужно поступаемый трафик, подхватывать и имитируя действия человека накликивать им нужные ссылки, которые выдают партнерки по PPC....(парсить выдачу фида, забирать ссылки и по ним уже кликать)

Только профи, которые подойдут к делу серьезно, нужны будут новые идеи, способы увеличить качество кликов.

Просьба оставлять свой номер ICQ/skype/jabber