Доработка сайта

Есть сайт, который начали собирать, но не закончили.

Сайт собран на joomla.

То, что уже собрано, находится здесь

chernov.jino.ru/

chernov.jino.ru/umnye-res...

Нужо выполнить пару исправлений в верстке и доработать движок.

Выкладываю файл тех задания (где зеленным отмечено то, что уже выполненно, а черным, то, что выполненно, но не полностью)

Так же выкладываю файлы дизайна (для сравнения с выполненной версткой)

Имеются так же файлы joomla и базы.

Требуется доработать сайт по тех заданию до конца.

Скажите, пожалуйста, Ваши цены и сроки.