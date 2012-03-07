Поправить фильтр

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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В фильтре не учитывается тип фильтра, нужно скорректировать. А также переделать на ajax подгрузку марок и моделей, так как сейчас подтормаживает процесс выборки:

http://filter-market.ru/index.php?route=product/filter

Система опенкарт.

12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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