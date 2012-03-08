На форум IP.Board 2.3.6 установить защиту

Требуется установить защиту от спама (регистрация и постинг) на форуме.

Желательно не ставить пробиваемые всеми капчи, а поставить что-то более продвинутое.

Например вопрос и варианты ответа.

На самой форме регистрации сделать так, чтобы боты пытались ее заполнить, а нормальные пользователи переходили на "рабочую" форму регистрации.