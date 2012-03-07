Копия сайта

Есть сайт-агрегатор трансляций вебкамер со всего мира - http://tvway.ru/. Все камеры на нём транслируются в двух форматах: 1). Меняющиеся JPEG изображения. Пример: http://tvway.ru/index.php?file=10431 Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции: http://86.56.185.42/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288&camera=n&dummy=garb 2). Меняющиеся JPEG изображения, которые вызываются с помощью ...