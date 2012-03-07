Разработка flash интерфейса

Есть сайт-агрегатор трансляций вебкамер со всего мира - http://tvway.ru/. Все камеры на нём транслируются в двух форматах: 1). Меняющиеся JPEG изображения. Пример: http://tvway.ru/index.php?file=10431 Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции: http://86.56.185.42/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288&camera=n&dummy=garb 2). Меняющиеся JPEG изображения, которые вызываются с помощью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать новый интерфейс для приложения http://vk.com/app1853725
Схемы интерфейса представлены в прикрепленных файлах.
Жду ваших предложений с примерной стоимостью проекта.
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