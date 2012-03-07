Верстка купленного скрипта

Требуется установить защиту от спама (регистрация и постинг) на форуме. Желательно не ставить пробиваемые всеми капчи, а поставить что-то более продвинутое. Например вопрос и варианты ответа. На самой форме регистрации сделать так, чтобы боты пытались ее заполнить, ...