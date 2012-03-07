Верстка купленного скрипта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Куплен скрипт Nevius-каталог товаров, нужна верстка по образцу.

Грубо говоря переставить местами, без дизайна сайт белый

12 лет назад
Elfir
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Захват и сохранение JPEG трансляций с веб-камер

    Есть сайт-агрегатор трансляций вебкамер со всего мира - http://tvway.ru/. Все камеры на нём транслируются в двух форматах: 1). Меняющиеся JPEG изображения. Пример: http://tvway.ru/index.php?file=10431 Откуда с лёгкостью выбирается адрес непосредственно трансляции: http://86.56.185.42/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288&amp;camera=n&amp;dummy=garb 2). Меняющиеся JPEG изображения, которые вызываются с помощью ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • На форум IP.Board 2.3.6 установить защиту

    $50

    Требуется установить защиту от спама (регистрация и постинг) на форуме. Желательно не ставить пробиваемые всеми капчи, а поставить что-то более продвинутое. Например вопрос и варианты ответа. На самой форме регистрации сделать так, чтобы боты пытались ее заполнить, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копия сайта

    $250

    Необходимо создать копию сайта. Сайт сделан на технологии Flash. Ссылку на сайт исполнителю. Оплата по факту.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка flash интерфейса

    Нужно разработать новый интерфейс для приложения http://vk.com/app1853725 Схемы интерфейса представлены в прикрепленных файлах. Жду ваших предложений с примерной стоимостью проекта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка инструмента создания таблиц на Joomla

    Здравствуйте. Есть сайт на Joomla 1.7. Необходимо найти и/или разработать инструмент, позволяющий создавать на сайте таблицы с возможностью сортировки по каждому полю таблицы и фильтрации по каждому полю таблицы, согласно критериям, введённым пользователем. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нуждаюсь в разработке парсера c catalog.onliner.by

    Нужен сбор данных по следующим категориям товаров : ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, коммуникаторы, электронные книг, мониторов и принтеров. С последующей выгрузкой в Эксель, без фото и переноса данных на другой сайт. Или какие-нибудь другие решения для автоматизации ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расширение функционала Joomla 2.5 или CMS

    Требуется создать техническую возможность отмечать пользователю прочитанный материал, ставить материал в план чтения, видеть план чтения и историю чтения. - Это основная часть заказа. Можем раcсмотреть другие CMS Похожий функционал http://luckydao.ru/ и ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Акции на карте как у Biglion.ru

    $500

    Нужен модуль "Акции на карте как у Biglion.ru" Дизайн + верстку предоставим Акции, флажки, поиск по метро адресу Сроки - до двух недель Работы через Mercurial интеграция с нашей системой коллективных покупок: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт агентства недвижимости (верстка, программир.)

    Требуется верстка и программирование сайта для агентства недвижимости. ТЗ готово, дизайн есть. Сайт по функционалу напоминает www.nppn.ru, начало проекта здесь - http://briz.fin-arti.ru/ 10 000 рублей Основные параметры: Каталог объектов недвижимости. Система управления, администрирования для различных групп администраторов (риелторов) Допускается использование бесплатных CMS Технические ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад