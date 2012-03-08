Perl, накладывание водяного знака

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Есть набор картинок с «водяными знаками» (логотип компании). Водяные знаки все фиксированных размеров и расположены по центру изображения, а сами картинки могут быть произвольных размеров. Требуется немного размыть область на месте «водяного знака», наложить сверху полупрозрачный png с нашим «водяным знаком», сохранить результат в формат jpg.

В первую очередь рассматриваются реализации на перле. Оплата только (!) яндекс-деньгами или банковским переводом (на карту или счёт) по россии.

Корректно работающий perl-скрипт наложения полупрозрачного png есть и его предоставлю, нужно интегрировать в него предварительное размытие области исходного изображения.

Perl
12 лет назад
raskumandrin
Петр 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
deflexor
Дмитрий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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