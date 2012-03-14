Установить и настроить скрипт тизерки

Здравствуйте. Есть обычный сайт. В силу его кэширования, невозможно выводить рекламу только для гостей, а для зарегистрированных пользователей ее не отображать. Поэтом нужно: 0. Узнать какие куки сохраняет сайт 1. Написать скрипт и использовать зависимость от куков, если ...
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Нужно установить и настроить скрипт тизерной сети:
1) подобрать и настроить оптимальный хостинг для этих целей (Apache2, mysql5, memcached, nginx, imagemagick)
2) установить и настроить скрипт
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