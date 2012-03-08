Нужен полный аналог сайта (кроме дизайна)

Есть набор картинок с «водяными знаками» (логотип компании). Водяные знаки все фиксированных размеров и расположены по центру изображения, а сами картинки могут быть произвольных размеров. Требуется немного размыть область на месте «водяного знака», наложить сверху ...
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Нужен полный рип сайта кроме дизайна, сайт :каталог сайтов со счетчикоом посещений и анализом добавленного сайта по посещениям, переходам, путям по сайту, точки входа, выхода, страны, браузеры и прочее
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