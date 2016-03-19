Alexlife77

Нарисовать несложный логотип в векторе, но уникальный, тема одежда, обувь...
- $17Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо создать в админпанели формулу, по которой будет формироваться цена опции. Подробное тз при общении. Сам не до конца понимаю как должно работать. Нужна помощь это определить нашел человека на другом сервисе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для детского учебного заведения нужна простое IOS приложение выполняющее две основные функции: учет рабочего времени персонала (педагоги, администрация и т.д.) и учет посещаемости учеников. Данные должны выгружаться в таблицы в автоматическом режиме. Интерфейс простой, не ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт8 лет назад
www точка authorize точка net - это система оплаты...никаких робокас Нужно не просто подключить, а создать определенные условия для оплаты...вот часть тех задания Система оплаты будет самостоятельно выставлять сумму ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать в товаре зависимые опции(аттрибуты) чек боксом, то есть при выборе одной опции в варианте, вторая опция перестает быть доступной)Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт на вордпрес, нужно на странице создать оплату кредитными картами с возможностью оплачивать как произвольную сумму, так и указанную системой, не для новичковВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть сайт, с шаблоном. Нужно поменять/нарисовать шапку, меню и подвал, кнопочки, все под дизайн логотипа, чтобы оно все смотрелось вместе привлекательно... Пе.Зы. Дизайн сайта детских игрушек... нарисовать в свободном стиле...так как вы видите егоДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Ск едитор изменяет такой текст на такой &nb sp; &nb sp; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Кампания имеет готовый логотип, корпоративные цвета, частично сделанный веб сайт по уже готовому шаблону Требуется: Учитывая уже существующие наработки, направление деятельности, нужно предложить стилистическое и визуальное оформление сайта, графические элементы. В ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо продвижение сайта в англоязычном сегменте.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна помощь в настройке редиректа 301 со страниц ucoz на опенкарт, сайт перехал В чем трабл, в укозе есть возможность иметь чпу категории главные разные, а чпу подкатегории одинаковые В опенкарте чпу должно ...Завершен10 лет назад
нужно нарисовать несложный дизайн сайта, тема частный детский сад(практически) на 10% в стиле "лофт"...подробнисти в личкеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
1.Необходимо Исправить/сделать ресайзинг фото, 2.сделать нормально чпу в разделе статьиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте товарисчи!) Необходимо написать скрипт для проверки неиспользуемых изображений на хостинге в определенной категории с возможностью их потом удалить, движок древний ос лайтВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Логотип сайта косметики, логотип должен быть в цвете молочного(белого) шоколада. Все подробности через личку или скайп.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Мой УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ PHP РАСТЕТ....СДЕЛАЛ САМ :) Есть сайт на котором выводится водяной знак скриптом на всплывающие фото, нужно сделать, чтобы или эти же фото выводились как превьюшки или на те что выводятся ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно вывести пхп код в теле страницы(удалось вывести в самом верху страницы), или предложить свой вариант... Как только добавил проект сам нашел решение! Спасибо всем кто добавился и извините!)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно сделать точную копию меню. кроме пунктов меню разумеется, пример предоставляется. Движки одинаковые, вордпрес. Доступ к админке или фтп примера нет и не будет.Завершен10 лет назад
Необходимо настроить или сео про или быстрый просмотр. Больше склоняюсь к редакции сеопро, так как быстрый просмотр есть во многих модулях, соотвественно больше править. Суть проблемы: В магазине реализованном на ocStore v1.5.5.1.2 ...Завершен10 лет назад
Необходимость презентации именно в пдф отпала, всем спасибо! Необходимо создать презентацию в pdf формате. Тематика модульные здания. Пример будет. Цену и сроки обговариваем в лч.Презентации4 заявкиЗакрыт11 лет назад