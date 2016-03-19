Alexlife77

Алексей Alexlife77

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vlad-pris
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
7 лет назад
Расширенный поиск на сайте
всё ок
Выполнил все на отлично!!! просто отменный специалист!
Ответный отзыв
rocknroll-dog
Марк 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн страницы к шаблону
Спасибо за интересный проект! Буду рад продолжению сотрудничества!
Марк отлично справился с задачей, отличная коммуникация, открыт к критике, исправил мелкие правки. учел все пожелания, немного не уложился по срокам. но и нас ждал целую неделю. Отличная работа! Рекомендую как хорошего дизайнера!
Ответный отзыв
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Несложный дизайн сайта
Сотрудничеством с Алексеем доволен. Грамотная постановка задачи, современная оплата. Рекомендую!
отлично справился с задачей
Ответный отзыв
djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настроить редирект с ucoz на opencart
Opencart
Как обычно рад сотрудничеству. Все четко, понятно и без задержек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Обалденный специалист!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип
Приятно работать с Алексеем! Оплата вовремя, буду рада сотрудничеству)
Отличный дизайнер, сделала несколько вариантов, одназначно рекомендую!
Ответный отзыв
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