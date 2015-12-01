Простое IOS приложение

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок136 просмотров
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Для детского учебного заведения нужна простое IOS приложение выполняющее две основные функции: учет рабочего времени персонала (педагоги, администрация и т.д.) и учет посещаемости учеников. Данные должны выгружаться в таблицы в автоматическом режиме. Интерфейс простой, не перегруженный функциями и графикой. На стартовой странице ДВЕ кнопки - "персонал" и "ученик". Кнопка "персонал" ведет к выбору между "педагогический персонал" и "административный персонал", далее выбор профайла (с фото и ФИО) и  и регистрация начала и окончания работы. Функция регистрации начала / окончания работы и учебы должна иметь возможность сканирования карточки с QR кодом

есть много приложений с похожим но не подходящим набором функций. В app store можно поискать по слову attendance

TimeStation - Attendance & time tracking нечто подобное

iOS
7 лет назад
Alexlife77
Алексей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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