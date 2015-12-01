Простое приложение для андроид

Добрый день! Требуется разработать мобильное приложение для iOs и Android с помощью конструктора Appbuilder. Тематика - поиск, подбор и возможность заказа туристических маршрутов по городу из специальной базы данных туркомпаний (где указаны их услуги и будет ...
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Требуется написать приложение которое будет отслеживать все входящие смс, как только приходит смс программа постит содержимое через интернет на указанный урл. Номер откуда пришло смс, время, и содержимое.
Также необходимо опрашивать с определенным интервалом определеный урл, как только там появляется информация: номер телефона и текст собщения, необходимо отправить смс на указанный номер с этим текстом. Урл куда постить смс, урл который необходимо проверять и интервал можно настраивать. Данные между приложением и веб сервером передавать в формате JSON
Программа не должна прятаться или быть шпионом, если возможно то она должна уметь работать в фоне, т.е. Ей не обязательно быть активной для чтения и отправки смс.
Приложение должно уметь работать с двухсимочным телефоном.
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