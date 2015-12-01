Простое приложение для андроид

Мобильные приложенияЗавершен2 заявки183 просмотра
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Требуется написать приложение которое будет отслеживать все входящие смс, как только приходит смс программа постит содержимое через интернет на указанный урл. Номер откуда пришло смс, время, и содержимое.

Также необходимо опрашивать с определенным интервалом определеный урл, как только там появляется информация: номер телефона и текст собщения, необходимо отправить смс на указанный номер с этим текстом. Урл куда постить смс, урл который необходимо проверять и интервал можно настраивать. Данные между приложением и веб сервером передавать в формате JSON

Программа не должна прятаться или быть шпионом, если возможно то она должна уметь работать в фоне, т.е. Ей не обязательно быть активной для чтения и отправки смс. 

Приложение должно уметь работать с двухсимочным телефоном.

8 лет назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
WaideShery
Вадим 
35 летЕгипет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
25 отзывов
8 лет назад
$50
7 дней
Сделал все отлично и раньше времени. Исправил неточности по первому требованию в течении получаса.
Понятное задание, своевременная оплата, комфортная коммуникация, в общем, приятно работать.
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