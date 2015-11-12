Нужен разработчик для iOS приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки95 просмотров
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Нужен девелопердля iOS приложения.

Приложение дляP2P marketplace для мебели, по функционалу похожего на Aptdeco.com

Дизайн будетпредоставлен, детальное ТЗ будет разработано ближе к старту.

Начало проектажелательно 23-30 ноября.

 

Если васинтересует проект такого типа, пожалуйста присылайте:

•             Короткое описание вашего опытаразработок для iOS.

•             Наличие английского (желательно).

•             Портфолио работ.

•             Цену за час.

•             Оценка стоимости такого проекта(от, до – точную цену можно будет согласовать после просмотра ТЗ).

•             Сколько времени вам займет разработка?

iOS
8 лет назад
john_dee
Джон Дее 
44 годаЛитва
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад