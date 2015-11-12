Нужен разработчик для iOS приложения

О проекте iOs и Android приложения для отображения дешбоарда (набора отчетов в виде графиков и таблиц) с помощью Xamarin. Отчеты могут иметь 1-2 фильтров, примеры необходимых отчетов: [url=http://postimg.org/image/93ko1gum1/]postimg.org/image/93ko1gum1[/url] [url=http://postimg.org/image/6kyz0s8vt/]postimg.org/image/6kyz0s8vt [/url] Общие требования: Xamarin (желательно Xamarin.Forms последней редакции) экран логина экран отчетов за раз экран показывает один отчет отчет это html страница запрашиваемая ...
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Нужен девелопердля iOS приложения.
Приложение дляP2P marketplace для мебели, по функционалу похожего на Aptdeco.com
Дизайн будетпредоставлен, детальное ТЗ будет разработано ближе к старту.
Начало проектажелательно 23-30 ноября.
Если васинтересует проект такого типа, пожалуйста присылайте:
• Короткое описание вашего опытаразработок для iOS.
• Наличие английского (желательно).
• Портфолио работ.
• Цену за час.
• Оценка стоимости такого проекта(от, до – точную цену можно будет согласовать после просмотра ТЗ).
• Сколько времени вам займет разработка?
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