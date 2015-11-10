Проблема с кэшированием IOS приложения при переустановке новой версии.

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Проблема с кэшированием IOS приложения при переустановке.

1. У нас есть приложение версии1 и в приложении есть баг.

2.Баг пофикшен и сгенерировано приложение версии2, но при переустановке это приложения на девайс где уже была установлена первая версия часть файлов кэшируется и уже исправленный баг всё равно остается в приложении.

3. что б пофиксить проблему нужно пару раз вручную удалить приложение и попробовать установить заново. 

iOS
8 лет назад
3dgalaxy_ru
Попович 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад