Консультация по разработке мобильных приложений для Iphone

Добрый день ссылка на архив https://cloud.mail.ru/public/LAq6/SH2aqQ95C ,там полное тз и дизайн всех экранов приложения,ждем от Вас минимальной стоимости и сроков,Предложения с выше заявленной мной стоимостью чем 600 у.е. прошу публиковать,бюджет ограничен. Если нужна для него серверная ...