IOs и Android приложение (Xamarin)

О проекте

iOs и Android приложения для отображения дешбоарда (набора отчетов в виде графиков и таблиц) с помощью Xamarin. Отчеты могут иметь 1-2 фильтров, примеры необходимых отчетов:

postimg.org/image/93ko1gum1

postimg.org/image/6kyz0s8vt

Общие требования:

Xamarin (желательно Xamarin.Forms последней редакции)

экран логина

экран отчетов

за раз экран показывает один отчет

отчет это html страница запрашиваемая с сервера (использует компонент highcharts (www.highcharts.com/demo)

приложение должно поддерживать экраны недоступности сети, а также кеширования html

слайд влево/вправо проматывает к следующему/предыдущему отчету (слайдер, где каждый слайд это отчет в отдельном браузере)

поддержка меню (выезжает слева с полным списком отчетов и лог-аутом)

взаимодействие с сервером (серверная сторона разрабатывается отдельной командой)

логин (JSON)

список отчетов (имя, описание, иконка, URL — JSON)

HTML страницы с отчетами по URL (HTML)

Требования к исполнителю:

опыт разработки мобильных приложений с встроенным HTML содержимым (и возможностью просмотреть данные приложения на мобильном телефоне)

English — upper intermediate (работа напрямую с англо-говорящим Product Owner-ом)

желателен опыт в HTML/JS

местоположение: Украина

готовность подписать договор о неразглашении и контракт на предоставление услуг

Процесс:

Проект разбит на 2 фазы:

POC — быстрая фаза (1 неделя), подтверждающая правильность выбора подходов

финальная версия

ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЗАПРАШИВАЕМУЮ РАЗРАБОТЧИКОМ ОПЛАТУ ДЛЯ ПРОЕКТА :)

Dear Mobile Developer!

Do you love developing great apps? We are looking for an experienced and enthusiastic mobile developer.

Look please at our opened vacancy.

Position: Mobile Developer

Required Skills:

• Android and/or iOS app development

• Xamarin

• C#

Job Requirements:

• Focused on delivering a product centered around a great customer experience

• Create mobile applications that are performant and have great look and feel

• Create testable and maintainable quality code

• Participate in code reviews and training sessions

• Collaborate with others

Experience with the following skills is a strong advantage:

• English knowledge (upper intermediate)

• Highcharts

• Git

• Finance or Medical software background

• Corporate projects

Kiev, full time job, flexible schedule

Are you interested in it?

Предлагаем

*remote project work with the possibility of further cooperation

*payment is depends on developer’s knowledge and skills