IOs и Android приложение (Xamarin)

Необходима разработка приложения под iOS с каталогом вина. Смотреть мокап структуры в прикрепленном файле. Интересуют сроки и стоимость. Дизайн уже готов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте
iOs и Android приложения для отображения дешбоарда (набора отчетов в виде графиков и таблиц) с помощью Xamarin. Отчеты могут иметь 1-2 фильтров, примеры необходимых отчетов:
Общие требования:
Xamarin (желательно Xamarin.Forms последней редакции)
экран логина
экран отчетов
за раз экран показывает один отчет
отчет это html страница запрашиваемая с сервера (использует компонент highcharts (www.highcharts.com/demo)
приложение должно поддерживать экраны недоступности сети, а также кеширования html
слайд влево/вправо проматывает к следующему/предыдущему отчету (слайдер, где каждый слайд это отчет в отдельном браузере)
поддержка меню (выезжает слева с полным списком отчетов и лог-аутом)
взаимодействие с сервером (серверная сторона разрабатывается отдельной командой)
логин (JSON)
список отчетов (имя, описание, иконка, URL — JSON)
HTML страницы с отчетами по URL (HTML)
Требования к исполнителю:
опыт разработки мобильных приложений с встроенным HTML содержимым (и возможностью просмотреть данные приложения на мобильном телефоне)
English — upper intermediate (работа напрямую с англо-говорящим Product Owner-ом)
желателен опыт в HTML/JS
местоположение: Украина
готовность подписать договор о неразглашении и контракт на предоставление услуг
Процесс:
Проект разбит на 2 фазы:
POC — быстрая фаза (1 неделя), подтверждающая правильность выбора подходов
финальная версия
ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЗАПРАШИВАЕМУЮ РАЗРАБОТЧИКОМ ОПЛАТУ ДЛЯ ПРОЕКТА :)
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Dear Mobile Developer!
Do you love developing great apps? We are looking for an experienced and enthusiastic mobile developer.
Look please at our opened vacancy.
Position: Mobile Developer
Required Skills:
• Android and/or iOS app development
• Xamarin
• C#
Job Requirements:
• Focused on delivering a product centered around a great customer experience
• Create mobile applications that are performant and have great look and feel
• Create testable and maintainable quality code
• Participate in code reviews and training sessions
• Collaborate with others
Experience with the following skills is a strong advantage:
• English knowledge (upper intermediate)
• Highcharts
• Git
• Finance or Medical software background
• Corporate projects
Kiev, full time job, flexible schedule
Are you interested in it?
Предлагаем
*remote project work with the possibility of further cooperation
*payment is depends on developer’s knowledge and skills
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