Программа для Леново A316i

Здравствуйте, нужна программа которая будет заменять стандартную функцию в телефоне по отправке смс, только отправка будет осуществляться с ПК.

То есть, подключаем телефон леново A316i к пк через usb кабель и

телефон выступает в качестве модема, по факту смс отправляются с

телефона и деньги списываются с телефона по тарифу оператора в данном

случае это будет билайн.