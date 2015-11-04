Мобильное приложение для заказа воды на iOS

Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать приложение для заказа воды, минимальный функционал.
Жду ваших предложений, желательно указать как будет реализован прием заявок с нашей стороны.
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