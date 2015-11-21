Выполнить мобильную версию для Интернет-магазина

Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...
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Добрый день!
Имеем Интернет-магазин: profi-market.kz. Движок Opencart
Требуется создание мобильной версии данного сайта. Прошу учесть:
1. требования Google - mobily friendly
2. работа всех типов страниц ИМ на оговоренном количестве разрешений
3. отображение в разных браузерах
4. хороший код написания
5. логика работы Интернет-магазина должны сохраниться
По большому счету, стандартные требования для мобильной версии.
Прошу откликнуться добросовестных и грамотных специалистов.
с/у Щёкин Д.В.
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