Выполнить мобильную версию для Интернет-магазина

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Имеем Интернет-магазин: profi-market.kz. Движок Opencart

Требуется создание мобильной версии данного сайта. Прошу учесть: 

1. требования Google - mobily friendly

2. работа всех типов страниц ИМ на оговоренном количестве разрешений

3. отображение в разных браузерах

4. хороший код написания

5. логика работы Интернет-магазина должны сохраниться

По большому счету, стандартные требования для мобильной версии.

Прошу откликнуться добросовестных и грамотных специалистов.

с/у Щёкин Д.В.

8 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$180
7 дней
Добрый день Всем. С Игорем работал впервые. Однозначно могу сказать - человек по крайне мере в Верстке шарит. Выполнил все как надо. При этом минимум вопросов - а для меня это важно, времени нет совсем. Кроме того, возникающие дополнения и корректировки делал моментально. Вообщем рекомендую на 100%. с/у Денис
Денис хороший заказчик. Всегда на связи, можно оперативно обсудить необходимые детали. Оплата в срок.
  • Похожие заказы

  • Доработка iOS приложения.

    Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка простого приложения для Android и IOS

    $100

    Приложение будет состоять из следующих полей: 1) Список товаров 502 наименования (возможность выбора 1 или нескольких товаров) 2) Цена товара 3) Дата приобретения 4) Прикреплённый чек товара (рисунок, который при добавлении сжимается) Вся информация должна отправляться на сервер желательно SQLite.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Информационное приложение для IOS

    Необходимо создать и опубликовать на украинском (американском) апп сторе бесплатное приложение. Состоит из таких страниц: 1. welcome screen. 2. Меню. 4 иконки. Контакты, миссия, продукты и сервисы, личный кабинет.  [b]Контакты[/b] Страница с текстовым блоком. Внизу- кнопка "написать нам" ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мобильное приложение для Home Energy Monitor

    Требуется написать нативное приложение на Objective-C (или Swift) для устройств работающих на iOS. Цели приложения - аутентифицировать пользователя (регистрация, логин, запрос на восстановление пароля) путем обращения по REST интерфейсу к серверу, настройка оборудования путем подключения ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение на ios. Нативное

    требуется разработка приложения для ios. Только нативное.Дизайн уже есть. Требуется программирование.Ещё есть полностью сделанное на андроиде.От вас ссылка на работы и скайп.

    iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Три простых мобильных приложения

    ВНИМАНИЕ! Задание только для фриланесеров (индивидуальных специалистов), студии и команды разработчиков будут игнорироваться. Добрый день. Есть три простых приложения. ТЗ исполнителю в личной переписке. Разработка на кроссплатформенном решении с результатом (билдом) для iPhone, Android и WindowsPhone. Только ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для iPhone и iPad

    $800

    ВНИМАНИЕ! Задание только для фриланесеров (индивидуальных специалистов), студии и команды разработчиков будут игнорироваться. Добрый день. Необходимо разработать приложение для iPhone и iPad. Все подробности при личной переписке. Бюджет 60 000 рублей, сроки - 1 месяц. Оплата только ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад