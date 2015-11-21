Выполнить мобильную версию для Интернет-магазина

Добрый день Всем. С Игорем работал впервые. Однозначно могу сказать - человек по крайне мере в Верстке шарит. Выполнил все как надо. При этом минимум вопросов - а для меня это важно, времени нет совсем. Кроме того, возникающие дополнения и корректировки делал моментально. Вообщем рекомендую на 100%. с/у Денис