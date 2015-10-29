Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт12 заявок176 просмотров
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Здравствуйте. Интересует разработка мобильного приложения для систем ios и  android.

Техническое задание в личку. 

8 лет назад
gazdostavka
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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