Требуется новая версия приложения (ну от старой правда практически ничего нет, но все равно поможет неплохо) Серверная часть написана, макет на приложение ниже. В предложениях пишите цену и время Возможно понадобится и андройд, дело в том, из ...
Приложение, срочная сборка под iOS (кроссплатформа)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо срочно сделать сборку дизайна простого мобильного приложения. Результат должен запускаться на iPhone и пользователь должен иметь возможность "прокликать" все экраны (то есть соответсвующие кнопки будут связаны с соответствующими экранами). Дизайн и прототип предоставляется. Без сервера. Это будет демонстрационная версия на основе которой будет создано полноценное приложение.
Если работа будет выполнена успешно вы сможете получите разработку всего проекта.
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте требования по проекту!
Требования:
1. Разработка приложения на кроссплатформенном решении (например PhoneGap)
2. Сборка приложения на iPhone, и возможность установки напрямую, без TestFlight или Jailbrake (UDID устройства предоставлю)
3. Предоставить исходники сборки. Обязательно писать на кроссплатформенном решении, с возможностью в будущем дополнительно собрать приложение для Android
4. Создавать с возможностью в будущем прикрепить АПИ к приложению
5. Быть на связи по Skype в течении дня в процессе работы, отчитываться каждый час о выполнении работ
Сроки:
Завершить проект сегодня, до 20:00 МСК
Порядок оплаты:
1. Оплата только после демонстрации рабочего приложения на iPhone заказчика! Если приложение не запустится, работа оплачена не будет.
2. После успешного показа приложения на iPhone вы должны будете предоставить исходники работы, если приложение сделано не на кроссплатформенном решении или невозможна его портация на Android из той же сборки, а также использование исходного кода для доработки приложения в полноценный продукт, работа оплачена не будет.
3. Если вы срываете сроки, работа оплачена не будет.
4. После успешного показа приложения и предоставления удовлетворительного кода вы получите оплату за свою работу.
5. Стоимость работ 6400 р. Оплата на номер карты или Yandex.Деньги
Нужен программист-фрилансер. Студии и посредники будут игнорироваться.
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