Необходимо создать не нативное iOS и Android приложение

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Есть мобильная версия сайта адаптирована под все моб. телефоны. Необходимо создать приложение для Android и Iphone\iPad, которое бы просто подгружало сайт с сервера.

P.S. Еще раз уточню, никакого натива не требуется, все подгружается с сайта через вебвью.

Формат сдачи работы проект Xcode и Eclips (либо Android Studio). Просьба указывать адекватный работе бюджет.