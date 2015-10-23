Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...
Необходимо создать не нативное iOS и Android приложение
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Добрый день уважаемые фрилансеры.
Есть мобильная версия сайта адаптирована под все моб. телефоны. Необходимо создать приложение для Android и Iphone\iPad, которое бы просто подгружало сайт с сервера.
P.S. Еще раз уточню, никакого натива не требуется, все подгружается с сайта через вебвью.
Формат сдачи работы проект Xcode и Eclips (либо Android Studio). Просьба указывать адекватный работе бюджет.
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