Подпись файлов в Ruby on Rails приложении с помощью openSSL

Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть сертификаты, и их можно использовать. Просто подпись файлов которые юзер заливает в приложение. В данный момент подпись реализована осталось только доделать в частности проверку подписи и отозван ли сертификат или нет