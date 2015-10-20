В сторах наше приложение выложено за деньги. Есть задача сделать это приложение бесплатным для людей, купивших товар в магазине партнере. Оптимальный вариант видится в создании копии приложения с функцией активации по промокоду, выдаваемому при покупке ...
Подпись файлов в Ruby on Rails приложении с помощью openSSL
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Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть сертификаты, и их можно использовать. Просто подпись файлов которые юзер заливает в приложение. В данный момент подпись реализована осталось только доделать в частности проверку подписи и отозван ли сертификат или нет
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