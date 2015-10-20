Сделать активацию приложения по промокоду

В сторах наше приложение выложено за деньги. Есть задача сделать это приложение бесплатным для людей, купивших товар в магазине партнере.

Оптимальный вариант видится в создании копии приложения с функцией активации по промокоду, выдаваемому при покупке товара.

Т.е. второе приложение можно свободно скачать, но работать оно будет только после того, как проверит соответствие промокода с нашим сервером.

Также очень приветствуется вариант, при котором приложение можно скачать из сторов бесплатно, увеличивая количество скачиваний, а потом уже активировать.

Ваши цены и предложения пишите в проекте или в ЛС