Разработать приложение андройд

Ищу разработчиков с опытом создания мобильных приложений для интернет-магазинов (в идеале - наличие готового решения). Платформы: iOS, Android. Напишите пожалуйста, сколько может занять по времени и стоимости разработка iOS и Android приложения для существующего интернет-магазина? Дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется приложение для записи на тех обслуживание автомобиля для авто сервиса. По некоторым пунктам еще думаем, если есть кто-то кто уже сталкивался с разработкой подобного приложения, еще лучше, может где то даже я не правильно думаю и вы мне напишите.
Нужно:
1. простая регистрация в приложении, имя, телефон, авто, человек вносит свои данные
2. Далее выбирает тип работ из списка, время, дату (приложение показывает стоимость работ)
3. приложение напоминает ему накануне что он записан, спрашивает приедете ли вы завтра/да нет, информация отправляется( пока не уверен куда в бд или на почту)
4.после того как ремонт проведен, приложение уведомляет что авто готов.
5. как человек забирает авто ему предлагается оценить работу сервиса и внести комментарий.
Рассмотрю предложения с ориентировочной стоимостью(можно от и до) и примерными сроками, подробное техническое задание будет позже.
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