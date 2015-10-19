Разработать приложение андройд

Требуется приложение для записи на тех обслуживание автомобиля для авто сервиса. По некоторым пунктам еще думаем, если есть кто-то кто уже сталкивался с разработкой подобного приложения, еще лучше, может где то даже я не правильно думаю и вы мне напишите.

Нужно:

1. простая регистрация в приложении, имя, телефон, авто, человек вносит свои данные

2. Далее выбирает тип работ из списка, время, дату (приложение показывает стоимость работ)

3. приложение напоминает ему накануне что он записан, спрашивает приедете ли вы завтра/да нет, информация отправляется( пока не уверен куда в бд или на почту)

4.после того как ремонт проведен, приложение уведомляет что авто готов.

5. как человек забирает авто ему предлагается оценить работу сервиса и внести комментарий.

Рассмотрю предложения с ориентировочной стоимостью(можно от и до) и примерными сроками, подробное техническое задание будет позже.