Разработать приложение андройд

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок153 просмотра
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Требуется приложение для записи на тех обслуживание автомобиля для авто сервиса. По некоторым пунктам еще думаем, если есть кто-то кто уже сталкивался с разработкой подобного приложения, еще лучше, может где то даже я не правильно думаю и вы мне напишите. 

Нужно:

1. простая регистрация в приложении, имя, телефон, авто, человек вносит свои данные 

2. Далее выбирает тип работ из списка, время, дату (приложение показывает стоимость работ)

3. приложение напоминает ему накануне что он записан, спрашивает приедете ли вы завтра/да нет, информация отправляется( пока не уверен куда в бд или на почту)

4.после того как ремонт проведен, приложение уведомляет что авто готов.

5. как человек забирает авто ему предлагается оценить работу сервиса и внести комментарий.

Рассмотрю предложения с ориентировочной стоимостью(можно от и до) и примерными сроками, подробное техническое задание будет позже.

8 лет назад
grinb
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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