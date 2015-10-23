Сделать XML layouts из PSD мокапов для Android приложения

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Добрый день

Есть приложение, которому нужно обновить внешний вид. 

Я вам отправлю PSD файлы с мокапами, а вы мне из них делаете XML layouts.

Просьба в отклике указать срок выполнения, при условии что будет около 10 layouts и возможную дату начала работы + приблизительную цену за 1 layout.

Спасибо

Android
8 лет назад
7209180
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
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