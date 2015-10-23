Сделать XML layouts из PSD мокапов для Android приложения

Добрый день

Есть приложение, которому нужно обновить внешний вид.

Я вам отправлю PSD файлы с мокапами, а вы мне из них делаете XML layouts.

Просьба в отклике указать срок выполнения, при условии что будет около 10 layouts и возможную дату начала работы + приблизительную цену за 1 layout.

Спасибо