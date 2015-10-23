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Сделать XML layouts из PSD мокапов для Android приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть приложение, которому нужно обновить внешний вид.
Я вам отправлю PSD файлы с мокапами, а вы мне из них делаете XML layouts.
Просьба в отклике указать срок выполнения, при условии что будет около 10 layouts и возможную дату начала работы + приблизительную цену за 1 layout.
Спасибо
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