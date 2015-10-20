Создание мобильного приложения

Необходимо написать мобильное приложение для iOS и, возможно, Андроида. Суть приложения - карта определенной территории включающей в себя несколько многоэтажных построек. Карта обладает системой координат в трех измерениях. Есть библиотека координат разных объектов на территории. Ведет эту библиотеку администратор приложения. У пользователя она обновляется при запуске приложения (через интернет).

Пользователь должен иметь возможность найти через систему поиска любой из объектов (которые внесены в библиотеку), увидеть где он находится на карте, указать на карте собственное местоположение и получить кратчайший маршрут из точки А в точку Б. Маршрут должен учитывать все межэтажные лестницы, лифты и т.д.

Жду от Вас идеи цены и сроков.