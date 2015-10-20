Создание мобильного приложения

Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...
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Необходимо написать мобильное приложение для iOS и, возможно, Андроида. Суть приложения - карта определенной территории включающей в себя несколько многоэтажных построек. Карта обладает системой координат в трех измерениях. Есть библиотека координат разных объектов на территории. Ведет эту библиотеку администратор приложения. У пользователя она обновляется при запуске приложения (через интернет).
Пользователь должен иметь возможность найти через систему поиска любой из объектов (которые внесены в библиотеку), увидеть где он находится на карте, указать на карте собственное местоположение и получить кратчайший маршрут из точки А в точку Б. Маршрут должен учитывать все межэтажные лестницы, лифты и т.д.
Жду от Вас идеи цены и сроков.
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