(JAVA) Требуется android программист для создания библиотеки

Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...