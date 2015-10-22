(JAVA) Требуется android программист для создания библиотеки

$110
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Необходимо разработать библиотеку для android проектов на JAVA.

Библиотека должна уметь получать данные с удаленного сервера. 

Необходимые навыки для выполнения работы.

Создание библиотек, легко интегрируемых на любые проекты.

Работа с сетью.

Работа с фрагментами.

Сохранение изображений.

Таймер.

Парсинг JSON внутренними средствами.

Условия:

Срок выполнения: 2 дня.

Оплата только после проверки работоспособности и утверждения. 

Подробное ТЗ при обращении.

Просьба не беспокоить, не согласных с условиями.

Android
8 лет назад
webmario11
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад