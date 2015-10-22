Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...
(JAVA) Требуется android программист для создания библиотеки
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Необходимо разработать библиотеку для android проектов на JAVA.
Библиотека должна уметь получать данные с удаленного сервера.
Необходимые навыки для выполнения работы.
Создание библиотек, легко интегрируемых на любые проекты.
Работа с сетью.
Работа с фрагментами.
Сохранение изображений.
Таймер.
Парсинг JSON внутренними средствами.
Условия:
Срок выполнения: 2 дня.
Оплата только после проверки работоспособности и утверждения.
Подробное ТЗ при обращении.
Просьба не беспокоить, не согласных с условиями.
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