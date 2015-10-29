Простое андроид приложение на 3 скрина

Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать простое приложение, которое сохраняет данные о футбольных коммандах в XML файл.
Приложение простое т.к.:
- Не требует доступа в интернет
- Всего 2 активити и меню
- не требуется работа с сенсорами
Приложение должно быть сделано в Android Studio 1.4
Полное описание в аттаче, подробные мокапы будут отправлены человеку, который взял заказ.
Просьба указывать в откликах время выполнения и цену.
Спасибо.
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