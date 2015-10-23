Необходимо доделать подпись с помощью сертификатов ГОСТ, есть определённые требования, проверка сертификата, валидность сертификата, проверка срока действия сертификата, проект не для России, все немного проще, не надо разрешения ФСБ, лицензий криптопро и так далее, есть ...
Разработка и первичное продвижение азартной онлайн-игры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать под ключ, включая процессинг и настройку платежей (ввод/вывод средств) азартную игру из серии интеллектуальное казино (мобильное приложение) для ios и android согласно техническому заданию. Оплата оговаривается в процессе переговоров. Также необходимо осуществить первичную раскрутку продукта и размещение в app store и на play market.
- Похожие заказы
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно восстановить данные iphone , после удаления или восстановления к заводским настройкам Что конкретно было сделано неизвестноМобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать мобильное приложение для iOS и, возможно, Андроида. Суть приложения - карта определенной территории включающей в себя несколько многоэтажных построек. Карта обладает системой координат в трех измерениях. Есть библиотека координат разных объектов на территории. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть мобильная версия сайта адаптирована под все моб. телефоны. Необходимо консультация по скайпу и тимвьюверу по созданию приложения для сайта при помощи Webview и UIWebView (ios), никакой нативности не требуется. В заявке просьба указывать ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна доработка приложения. Несложное. Фреймворк IONIC, плагин PhoneGap/Cordova. В ТЗ 2 пункта, все подробности дам. В АппСтор не выложено, есть в Маркете. Также надо по возможности это ТЗ реализовать на Андроид. В ответе пишите Ваш ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть мобильная версия сайта адаптирована под все моб. телефоны. Необходимо создать приложение для Android и Iphone\iPad, которое бы просто подгружало сайт с сервера. P.S. Еще раз уточню, никакого натива не требуется, все подгружается ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно сделать простое приложение, которое сохраняет данные о футбольных коммандах в XML файл. Приложение простое т.к.: - Не требует доступа в интернет - Всего 2 активити и меню - не требуется работа с сенсорами Приложение должно быть сделано в ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день Есть приложение, которому нужно обновить внешний вид. Я вам отправлю PSD файлы с мокапами, а вы мне из них делаете XML layouts. Просьба в отклике указать срок выполнения, при условии что будет около 10 layouts и ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
Необходимо разработать библиотеку для android проектов на JAVA. Библиотека должна уметь получать данные с удаленного сервера. Необходимые навыки для выполнения работы. Создание библиотек, легко интегрируемых на любые проекты. Работа с сетью. Работа с ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад