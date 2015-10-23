Доработка приложения Айос

Нужна доработка приложения. Несложное. Фреймворк IONIC, плагин PhoneGap/Cordova. В ТЗ 2 пункта, все подробности дам. В АппСтор не выложено, есть в Маркете. Также надо по возможности это ТЗ реализовать на Андроид. В ответе пишите Ваш скайп и готовность приступить сегодня. Работа по договору с неразглашением. По результатам работы будут еще задачи по этому приложению. В идеале – полная поддержка и сотрудничество.