Приложение для ios

Требуется новая версия приложения (ну от старой правда практически ничего нет, но все равно поможет неплохо)

Серверная часть написана, макет на приложение ниже. В предложениях пишите цену и время

Возможно понадобится и андройд, дело в том, из за перегрузки отдаем часть проекта на фриланс, так что компаниям просьба не писать и не спать копипаст , все равно шансов никаких

Небольшие команды программистов (именно программистов) приветствуются

marvelapp.com/8ijd1g

Версия не конечная, но очень к ней близка

Желательно иметь опыт работы с сервисом parse и/или такси мастер