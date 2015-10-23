Три простых мобильных приложения

ВНИМАНИЕ! Задание только для фриланесеров (индивидуальных специалистов), студии и команды разработчиков будут игнорироваться.

Добрый день.

Есть три простых приложения. ТЗ исполнителю в личной переписке. Разработка на кроссплатформенном решении с результатом (билдом) для iPhone, Android и WindowsPhone. Только смартфоны (без планшетов). Оплата только после выполнения работ на номер карты или PayPal. Сроки - 1-2 недели на приложение.