Три простых мобильных приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки221 просмотр
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ВНИМАНИЕ! Задание только для фриланесеров (индивидуальных специалистов), студии и команды разработчиков будут игнорироваться.

Добрый день.

Есть три простых приложения. ТЗ исполнителю в личной переписке. Разработка на кроссплатформенном решении с результатом (билдом) для iPhone, Android и WindowsPhone. Только смартфоны (без планшетов).  Оплата только после выполнения работ на номер карты или PayPal. Сроки - 1-2 недели на приложение. 

8 лет назад
humaninterface
Сергей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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