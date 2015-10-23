Добрый день. Необходимо срочно сделать сборку дизайна простого мобильного приложения. Результат должен запускаться на iPhone и пользователь должен иметь возможность "прокликать" все экраны (то есть соответсвующие кнопки будут связаны с соответствующими экранами). Дизайн и прототип предоставляется. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАНИЕ! Задание только для фриланесеров (индивидуальных специалистов), студии и команды разработчиков будут игнорироваться.
Добрый день.
Необходимо разработать приложение для iPhone и iPad. Все подробности при личной переписке. Бюджет 60 000 рублей, сроки - 1 месяц. Оплата только после выполнения работ на номер карты или PayPal.
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