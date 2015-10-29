Доработка iOS приложения.

Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц.

Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8

Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией.

Внимание: на данный момент, там используются обычные UIView, и нету подключенных никаких библиотек по работе с 3D.

Вот UIView самой книги: https://gist.github.com/ZhukV/1f29fefa84a13f971ce1

При этом, текущую структуру элементов и UI контейнеров рушить нельзя!