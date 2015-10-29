Разработка простого приложения для Android и IOS

Необходимо создать и опубликовать на украинском (американском) апп сторе бесплатное приложение. Состоит из таких страниц: 1. welcome screen. 2. Меню. 4 иконки. Контакты, миссия, продукты и сервисы, личный кабинет. [b]Контакты[/b] Страница с текстовым блоком. Внизу- кнопка "написать нам" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение будет состоять из следующих полей:
1) Список товаров 502 наименования (возможность выбора 1 или нескольких товаров)
2) Цена товара
3) Дата приобретения
4) Прикреплённый чек товара (рисунок, который при добавлении сжимается)
Вся информация должна отправляться на сервер желательно SQLite.
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