Разработка простого приложения для Android и IOS

$100
Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Приложение будет состоять из следующих полей:

1) Список товаров 502 наименования (возможность выбора 1 или нескольких товаров)

2) Цена товара

3) Дата приобретения

4) Прикреплённый чек товара (рисунок, который при добавлении сжимается)

Вся информация должна отправляться на сервер желательно SQLite. 

AndroidiOS
8 лет назад
aynkz
33 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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