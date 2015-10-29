Информационное приложение для IOS

Необходимо создать и опубликовать на украинском (американском) апп сторе бесплатное приложение.

Состоит из таких страниц:

1. welcome screen.

2. Меню. 4 иконки. Контакты, миссия, продукты и сервисы, личный кабинет.

Контакты

Страница с текстовым блоком. Внизу- кнопка "написать нам" или "связаться с

нами", которая создает новое письмо в почтовом клиенте.

Миссия

Текстовый блок. Инфо о компании и тд.

Продукты и сервисы

Список продуктов и сервисов в виде ссылок (подпункты меню). После нажатия на

конкретный продукт- переход на страницу с текстом. Возможно кое где

(везде) будут картинки в описании продуктов/ услуг.

Личный кабинет

После нажатия на этот пункт меню человек попадает на веб- страницу с

определенным адресом. Не выходя из приложения. По данному адресу будет

страница для логина-пароля, после чего он попадет в личный кабинет.

Обычная браузерная навигация, только внутри приложения.

Вопросы:

1. Нужно ли изначально закладывать мультиязычность аппа? Или язык можно будет добавить потом?

2. Личный кабинет. Человек попадет на веб страницу, на которой необходимо

скрыть хедер. Можем ли это как то сделать? Хедер всегда статичный

определенного размера.

Дизайн дадим.