Мобильное приложение для Home Energy Monitor

Требуется написать нативное приложение на Objective-C (или Swift) для устройств работающих на iOS. Цели приложения - аутентифицировать пользователя (регистрация, логин, запрос на восстановление пароля) путем обращения по REST интерфейсу к серверу, настройка оборудования путем подключения к нему как к Access Point (устройство создает wi-fi сеть, к которому подключается iOS устройство, передает список сетей приложению, в ответ принимает наименование сети, и пароль к ней, а также login пользователя), и визуализирует текущее потребление электроэнергии в ваттах, и анимированно отображает изменение потребления при поступлении такого события с сервера.