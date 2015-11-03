Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...
Android приложение включающее и выключающее bluetooth
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Нужно приложение, которое включает bluetooth при получении уведомления от приложения в статус бар или если приложение открыто и на экране. А выключает, если уведомление скрыто или приложение свернуто. Должно работать на всех не слишком старых Android устройствах
Из настроек:
1. Работать в заданное время
2. Все должно быть на английском и русском. Язык можно выбрать в настройках. По умолчанию английский.
3. В настройки нужно внести ссылку на простановку прав приложению, чтобы оно могло включать bluetooth
4. Работать при всех уведомлений или от заданных. По умолчанию от всех, а при попытке выбрать от заданных, нужно делать покупку, открывающую эту опцию. Запрос такого плана: "Эта опция платна. Купить? При покупке выключается реклама."
5. Включать и выключать bluetooth при получении от заданных приложений из списка (если куплено)
6. Включать и выключать bluetooth при открытии и выведении на экран от заданных приложений из списка (если куплено)
5 и 6 объединить в один список и напротив приложения проставлять 4 галочки, а галочку для всех или для заданных вынести на экран настроек. Вкладка от заданных приложений становится активна при выборе в опциях уведомления от заданных приложений (пункт 2)
Еще в настройках задается:
7. Не выключать, если подключено указанное устройство. Выбрать можно из списка bluetooth простановкой галочек
8. Не выключать, если устройство на зарядке или снято с него
9. Возможность запуска при старте (чтобы всегда работало)
10. Время задержки выключения bluetooth. Если в это время происходит что-то включающее bluetooth, то таймер отключается и включается снова, как только выполняются условия для отключения bluetooth
11. Возможность включения bluetooth при входящем звонке или исходящем. По завершению, если задано, то отключение.
12. Добавить рекламу снизу от adMob
По интерфейсу, я хочу получить нечто похожее: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clusterrr.pebblenativecation.alt
Т.е. вначале экран настроек, а потом на вкладке выбор приложений и у приложения 4 галочки. Надо как-то показать, что означают эти галочки значками. Например значок уведомления в виде конверта и справа можно выбрать два чекбокса. В один ставится галочка в другой крестик. При галочке приложение при уведомлении включает bluetooth, а при крестики отключает. Тоже самое справа от значка означающего приложение в виде зеленого значка робота (тот что означает ОС Андройд).
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