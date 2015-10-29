Приложение Android - VPN(IPSEC)

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Требуется приложение на Android   

Аналог "Zenmate" ,  "hotspotshield android vpn" , и подобных ,  

их можно найти по слову "VPN" в маркетах  

### Краткие требования  

- нативность 

- авторизации, получение конфигов VPN и данных об оплатах со стороннего сервера  

- Inapp purchases обязательно  

### Что даем 

- полностью wireframe's все с логикой в виде макетов (psd) , все нужные нарезки 

- полное ТЗ для работы с технологией и нашим api  

Вышлю ТЗ подходящим для более точной оценки, отвечу только людям с опытом. 

В случае нахождения в Киеве – преемущество.  

При обращании представьтесь кто вы? одиночка или студия?  

Android
8 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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