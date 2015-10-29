Приложение Android - VPN(IPSEC)

Требуется приложение на Android

Аналог "Zenmate" , "hotspotshield android vpn" , и подобных ,

их можно найти по слову "VPN" в маркетах

### Краткие требования

- нативность

- авторизации, получение конфигов VPN и данных об оплатах со стороннего сервера

- Inapp purchases обязательно

### Что даем

- полностью wireframe's все с логикой в виде макетов (psd) , все нужные нарезки

- полное ТЗ для работы с технологией и нашим api

Вышлю ТЗ подходящим для более точной оценки, отвечу только людям с опытом.

В случае нахождения в Киеве – преемущество.

При обращании представьтесь кто вы? одиночка или студия?