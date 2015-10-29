Приложение Android - VPN(IPSEC)

Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется приложение на Android
Аналог "Zenmate" , "hotspotshield android vpn" , и подобных ,
их можно найти по слову "VPN" в маркетах
### Краткие требования
- нативность
- авторизации, получение конфигов VPN и данных об оплатах со стороннего сервера
- Inapp purchases обязательно
### Что даем
- полностью wireframe's все с логикой в виде макетов (psd) , все нужные нарезки
- полное ТЗ для работы с технологией и нашим api
Вышлю ТЗ подходящим для более точной оценки, отвечу только людям с опытом.
В случае нахождения в Киеве – преемущество.
При обращании представьтесь кто вы? одиночка или студия?
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