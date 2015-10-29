Мобильное приложения на Ionic для ночных клубов

Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...