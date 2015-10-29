Срочно доделка iOS приложения, работы примерно на 2-3 недели

Есть iOS приложение (Objective-C), в котором надо реализовать несколько функционалов:

- собрать новый основной экран с несколькими новыми блоками;

- сервис рейтинга пользователей по одному из параметров, который высчитывается в процессе прохождения тестов (суммарные баллы за тесты), в рейтинге наверху показываются первые 20, экран содержит некоторую информацию, получаемую запросами с Парса;

- обновить тесты для пользователей, новое – подсчёт и суммирование баллов, публикация виджетов в соц сети (это есть, надо переделать);

- платный сервис (гифты).

Желательно, чтобы был опыт работы с parse.com.

Нужны только фрилансеры, не компании, не посредники. Пожалуйста, обратите на это внимание!