ekirts

Александр Уваров ekirts

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется небольшая crm

    Требуется написать небольшую crm с нуля, от программирования до дизайна. Основное назначение: хранение информации о клиентах, поставщиках, складе и т.д. Сайт должен справляться с высокой нагрузкой, быть хорошо защищенным от разного рода аттак с максимальной ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
VKomlev
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-2)
$2000
10 баллов
9 лет назад
Требуется небольшая crm
Спасибо за плодотворное сотрудничество, работа была поставлена на высоком уровне. Александр был заинтересован в получении качественного решения, был готов уделять проекту время. Это позволило работать в высоком темпе, сверяя результаты, и получить в итоге результат, удовлетворяющий требованиям заказчика. Рекомендую Александра как надежного партнера, в дальнейшем буду рад оказать помощь в развитии его проекта.
Проект выполнен в срок, в соответствии с техническим заданием! По пунктам: - за время работы всегда был на связи; - работа выполнялась крайне быстро; - были предложены и воплощены полезные дополнения к проекту; - все изменения вносились, без какого-либо обсуждения по типу "зачем это надо". В целом очень доволен работой! Виталий ответственный и исполнительный, вникает в суть задания, стараясь получить максимально хороший результат. Всем рекомендую!
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