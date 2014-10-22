Проект выполнен в срок, в соответствии с техническим заданием! По пунктам: - за время работы всегда был на связи; - работа выполнялась крайне быстро; - были предложены и воплощены полезные дополнения к проекту; - все изменения вносились, без какого-либо обсуждения по типу "зачем это надо". В целом очень доволен работой! Виталий ответственный и исполнительный, вникает в суть задания, стараясь получить максимально хороший результат. Всем рекомендую!