Требуется сделать приложение для заказа воды, минимальный функционал. Жду ваших предложений, желательно указать как будет реализован прием заявок с нашей стороны.
Мобильные приложения5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется сделать приложение для заказа воды, минимальный функционал. Жду ваших предложений, желательно указать как будет реализован прием заявок с нашей стороны.
Требуется написать небольшую crm с нуля, от программирования до дизайна. Основное назначение: хранение информации о клиентах, поставщиках, складе и т.д. Сайт должен справляться с высокой нагрузкой, быть хорошо защищенным от разного рода аттак с максимальной ...